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孩遠距上課沒關麥！媽聽關鍵字忘情唱廣告歌 網笑翻：超洗腦

聯合新聞網／ 綜合報導
受到疫情影響，許多學生改上線上課程，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
受到疫情影響，許多學生改上線上課程，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數飆破萬例，許多學校改採遠距教學，減少學生染疫的風險。日前一名女網友發文表示，女兒在上線上英文課時，教到「juice」這個單字，讓她忍不住哼出廣告歌，怎料女兒麥克風沒關，讓她直呼超尷尬。

一名女網友近日在臉書「爆廢公社公開版」發出貼文，原PO表示，女兒正在上線上英文課，老師問說「juice是什麼？」，讓原PO忍不住哼出「juice果汁筆～～juice果汁筆～～」。沒想到，女兒突然轉頭翻白眼，直說「媽媽，我有開麥克風」，令原PO超級尷尬，剛剛的哼歌過程都被聽見了，原PO在心中吶喊「老師我錯了，抱歉」。

貼文底下吸引許多回應，許多網友紛紛表示，「真的，超洗腦廣告」、「難怪一堆老師都叫學生關麥」、「好想知道老師白眼翻到哪裡去了」、「我要講話之前一定先看他們的畫面有沒有關麥關鏡頭」。

另外，也有網友分享慘痛經驗，「我是罵小孩罵到忘我時發現麥克風沒關，全班一起參與了」、「當我說我要去睡一下的時侯，老師說好的，媽媽慢走」、「上次我兒上課老師在問問題，我就隨口說答案，還說這麼簡單還想這麼久，結果老師馬上說謝謝媽媽的答案喔，真的是超級尷尬」。

遠距教學

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