竹市3校獲教育部補助 操刀改造校園

新竹市培英國中、竹光國中及成德高中獲選110年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」補助，由專業團隊操刀將老教室改造閱覽室、走廊變身藝廊、廢棄角落變多功能場域。市府指出，竹市自2019年爭取該計畫，至今已成功爭取5校合作機會，投入總1380萬元，希望讓學生在美感校園中成長。

市長林智堅表示，他任內推動新校園運動，新設2校、新建及整建36棟校舍，全面提升校園環境，市府也舉辦工作坊，廣邀校長、老師共同參與校園規畫，實踐校園美學與安全，並持續鼓勵學校積極參與各項計畫，將學校空間改造為適合孩子們快樂學習的場域。

市府2019年成功改造北門國小「蒂芬尼藍」同心堂，廣受師生好評；2020年成德高中、培英及竹光國中從全國150校脫穎而出，入選為全國25間合作學校，竹市獲選校數名列全國第二；陽光國小今年通過申請，將改善「陽光PUB」室內活動空間，成為孩子們的展演舞台。

教育處指出，成德高中考量校內缺乏戶外、移地教學場域，攜手創客吧公司改造廢棄近20年的校園角落，拆除老舊守時台、保留舊有涼亭結構，變身為通透寬敞的多功能場域，結合教學與休憩功能，搭配新設環形座椅，可作為體育看台區或學生表演活動的座位區。

培英國中因缺乏圖書及閱讀空間，由工式建築有限公司與JHStudio操刀，將屋齡近30年的兩間舊教室改造為閱覽室，也可替代專科教室使用，書櫃打造為波浪階梯狀，可作為聆賞看台區，全校2300位學生皆受惠。

竹光國中因應108課綱與跨領域教學需求，缺乏跨領域整合空間，由共序工事空間設計有限公司整合走廊及轉角空間，成彈性使用場域，如提供給藝術季、畢業季學生創作展出空間，透過遮陽布幔和透光天井打造成「拾藝光廊」，成為校園打卡景點。