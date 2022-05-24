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疫情未阻絕國際交往 永慶高中與日本高校生遠距交流

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中經友人協助牽線，透過遠端視訊與日本宮城縣仙台東高校學生的初相遇，交流聯誼，雙方在視訊鏡頭前用英語交談，分享校園學習生活。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中經友人協助牽線，透過遠端視訊與日本宮城縣仙台東高校學生的初相遇，交流聯誼，雙方在視訊鏡頭前用英語交談，分享校園學習生活。圖／永慶高中提供

台日情誼深厚，國內本土疫情延燒，嘉義縣立永慶高中經友人協助牽線，透過遠端視訊與日本宮城縣仙台東高校學生的初相遇，交流聯誼，雙方在視訊鏡頭前用英語交談，分享校園學習生活，數位時代，疫情也不會阻隔台日之間交流。

校長郭春松帶領永慶學生，與日本宮城縣仙台東高校學生師生隔空交流、初相遇，雖然不是實體面對面的互動，但在疫情期間無法出國的狀況下，透過線上已經是誠屬難得的交流經驗。永慶學生與日本高校生線上交流交朋友，感到新鮮開心，有成就感

郭春松說，「雖然為此相遇，我們沒有在佛前求了五百年，但佛仍是安排讓我們空中相遇，在ＭＥＥＴ上讓兩校學生透過全英文交流，對彼此的學校和文化及生活有更進一步的認識。我是校長，當然也是永慶高中的代言人，用自己的方式介紹永慶高中，以及對此次交流的期待。

看著永慶高中的孩子，從報名參加永慶高中青年大使甄選，到賦予首次任務參加這次交流，我無法不讚嘆永慶高中這群青年大使的用心和投入，就連英文的都講得讓校長見識到永慶高中的超優質。」

郭春松感謝同學許弼荏現場演奏小提琴，讓以行進管樂為發展特色的仙台東高校有不一樣的聽覺感受。感謝教務處、學務處和英雙中心齊心協力，架構國際交流平台讓永慶高中的孩子參與。這是全新的校內共好國際教育和雙語教育模式，期待在一次次練習中修煉出更流暢更具效能的共好模式。

嘉義縣立永慶高中經友人協助牽線，透過遠端視訊與日本宮城縣仙台東高校學生的初相遇，交流聯誼，雙方在視訊鏡頭前用英語交談，分享校園學習生活。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中經友人協助牽線，透過遠端視訊與日本宮城縣仙台東高校學生的初相遇，交流聯誼，雙方在視訊鏡頭前用英語交談，分享校園學習生活。圖／永慶高中提供

高校 疫情 日本

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