監察院糾正東園國小 北市教育局允持續督導

台北市東園國小去年以防疫為由調整學生座位，事後澄清又涉洩漏個資，今天遭監察院糾正。教育局表示，將持續督請學校增進與家長間的溝通，用詞上力求謹慎、態度上更積極主動。

台北市教育局發布聲明表示，此事原為班級導師本於教學經營權責，因應學生學習狀況與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因素進行座位調整，並無歧視之意，但當時萬華區為疫情熱區，又學校於調整座位後未妥善向家長說明、溝通、釐清，使家長與相關人員產生諸多疑慮，從而造成誤解。

教育局表示，將持續督請學校增進與家長間的溝通，除於用詞上應不預設立場力求謹慎，於態度上更應積極主動，共同營造最有利學生學習的校園。

教育局指出，為致力營造友善校園環境，會定期舉辦關於兒童權利公約等相關增能研習，並於各項校長、主任等會議持續宣導，勿以任何形式進行歧視，以正向管教取代過往學校威權。

教育局進一步表示，將持續增進學校對學生等個人資料保護，不論為學校內部或外部表達上，皆應保護個資不外洩，並於法定規範內妥善使用，使學生、家長與學校皆能互信而互助。

監察院教育與文化委員會今天通過糾正台北市教育局所屬的東園國小，調查報告指出，去年5月疫情嚴峻，東園國小2年級疑有特教需求的學生，遭班導師以其家長在醫院工作為由，調整座位至教室後方。

監委王幼玲表示，東園國小確實針對家長職業來設定學生防疫措施，且未考量個資保護，處置不當，核有缺失，校方應該加強溝通技巧，適時瞭解學生家長反映的意見，發揮溝通、協調、處理的功能，而非讓問題更形複雜，教育局應輔導協助東園國小積極檢討改進。