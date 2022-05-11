「奇藝森林」之旅 淡水國小美術班畢業展

淡水國小美術班從5月起到5月21日，在淡水藝文中心地下室，舉辦一場主題為『奇藝森林』畢業作品成果展，遇到疫情影響，學生排練的森林舞曲表演，只能透過網路方式，讓大家看到美術畢業班學生們所展現全譯的奇幻世界。

淡水國小校長吳惠花表示，淡水國小美術班，伸展孩子藝術領域觸角、培育美感素養從中建立自信與探索自我潛能為目標，在課程設計上，除了基本的視覺藝術與立體創作外，也特別強調材質上之體驗與肢體開發。

此次展覽的作品多元豐富，展出約300件作品，包含彩畫、設計、水墨、版畫、立體造型、刺繡、陶藝等，由27位小畫家運用創意揮灑出一座藝術森林。

淡水國小美術班老師陳姿穎表示，為了這次畢業展開幕，淡水國小美術班的學生特別準備開幕表演，由舞蹈老師共同創作森林舞曲，透過肢體語言，呈現森林裡花精靈 、天鵝與小鳥共舞的盛況，舞蹈服裝與道具皆由家長與孩子共同製作。另外展出四幅大型集體創作，擷取動物、植物、花卉、山水的意象，描繪「奇藝森林」主題風景。

另有一區「星球村」利用多元媒材形塑奇幻的森林村落，學校表示，美術班的生活彷如一座藝術森林，每個階段呈現不同的風景，看見不同的精采，期待孩子們用美術探索更多奇幻世界。