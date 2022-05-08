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食農教育親手做 官田國小師生自搭驅鳥設施現巧思
台南官田國小推動食農教育，在校園栽種稻米，本月中旬將陸續抽穗，結穗稻穀最怕鳥類來食，官田國小師生決定師法農民，以綁稻草人、廢棄不用肥料袋、綁五色旗及自行繪製祈福立牌最自然方式來驅鳥，「以假亂真」迄今效果很不錯。
官田國小這幾年推動食農教育闖出知名度，常有不少友校來參訪，學校說，今年2月在官田區農會四健會指導，學生栽種秧苗如今已結穗成熟，估計再1個月可收成。其中，與工研院合作的實驗組田區已結實纍纍，另一畝對照組也粒粒飽滿。
不過，每年鳥害嚴重都讓師生都很頭痛，今年更是嚴重，校長王全興說，日前師生們討論後，決定仿效傳統自然方式，自己綁稻草人、廢棄不用肥料袋和鷹類布偶、綁五色旗及自行繪製祈福立板，運用萬物相生相剋、「一物剋一物」自然定律去對付天敵。
學生們也發現，近期改善很多，不少學生把自行繪製祈福板裝上，除更顯可愛，也期盼今年收成會更好。
學生陳品妍說，學校栽種的稻米都是最天然無毒的，且花費3個多月辛苦照顧，一定要想辦法找到最自然方式來驅趕這些鳥類，至少能夠留下大多數稻穗來讓畢業學長姐烹煮謝師宴。
另名學生談晏彤也表示，日前看到鳥類將稻穗啄滿地，大家都擔心辛苦耕耘結果可能會泡湯，所以與老師及同學們一起將驅鳥設備架好，有些人畫畫，有些人綑綁，辛苦終於有代價。學生尤敏宣說，雖然過程汗流滿面，但看見鳥類不敢靠近，很有成就感，特別是好像一幅最天然的畫作，更具有繽紛色彩。
王全興說，學校今年兩畝水田與工研院深入土壤研究，收成比往年好，意外引來鳥類群聚啄食，學生自發創意將各種可能驅鳥方式都布置了，也設計祈福立板，讓稻田更熱鬧，參與過程更上了寶貴一課。
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