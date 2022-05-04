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上學更安全 南市5年完成16校通學步道 19校闢建中

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市仁愛國小通學步道。圖／工務局提供
台南市仁愛國小通學步道。圖／工務局提供

台南市開闢通學步道，讓學生上下學不再與車爭道！工務局表示，市長黃偉哲重視校園周邊的人行空間及維護學校師生通勤安全，從2017年積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，已完成16校，國中小及高中共19所學校的通學步道預計明年底前全數完工。

工務局表示，自 2017年起市府藉由前瞻計畫-「提升道路品質計畫」內政部營建署及交通部公路總局補助經費，陸續完成改善永康區崑山國小、北區文元國小、大港國小、立人國小、官田區官田國中、隆田國小、佳里區仁愛國小、山上區山上國小、玉井區玉井國中、白河區白河商工、白河國小、玉豐國小、後壁區後壁國小、北門區蚵寮國小、六甲區六甲國小、六甲國中等16校通學步道。

市長黃偉哲上任後，為加強維護更多學生上下學的安全，積極爭取前瞻計畫經費，提供尚未設置通學步道的學校能早日完成設置；目前下營區東興國小、賀建國小、歸仁區歸仁國中、新豐高中、歸仁國小、北區民德國中、新營區新進國小、麻豆區麻豆國小、安業國小、東山區東山國小、鹽水區鹽水國中、鹽水國小、安定區南安國小、玉井區玉井工商、北區文賢國中、東區後甲國中、柳營區柳營國小、中西區家齊高中、進學國小等19校通學步道改善計畫也已獲中央核定，目前執行中。

工務局指出，通學步道工程是從校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全方面開始檢討，彙整交通、工務及學校等多方專業意見及需求後，再透過校園圍牆解構退縮、建置人行道、增加照明、標誌標線重繪、交通號誌調整、規劃家長接送區、管線設施整合等工程方式改善，由各相關單位合作，一同打造安全安心、無障礙的通學步道。

台南市文元國小通學步道。圖／工務局提供
台南市文元國小通學步道。圖／工務局提供


人行道 台南

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