你知道什麼是遞進複句嗎？小四國語作業家長四處求救

你知道什麼是「遞進複句」嗎？一位家有小四學生的家長近日因孩子的國語習題，到處向友人求救，原來其中一題有關遞進複句的選擇題，讓他相當頭大，完全不知道哪一個選項才對，孩子也因選不出正確答案而很苦惱。

這道題目上寫著：「由兩個或兩個以上的分句組成，前一個分句表示一個意思，後一個分句在範圍、數量、程度、時間等方面所表示的意思，則比前句更近一層，這樣的句子叫做遞進複句。哪一句使用了這樣的句型？」

孩子選擇的答案是三，不過，這是錯誤選項，即使得知了正確答案，也不知原因是什麼。向朋友求救，但眾多朋友看完題目也一頭霧水，根本不明白正解的內涵。覺得這題實在好難。

記者向國小老師詢問，老師提供教學資源管理平台網站供參考。當中列出複句共有8種，分別是並列複句、 承接複句、選擇複句、遞進複句、轉折複句 、因果複句 、假設複句、條件複句。

網站中寫道，各種複句有一定的句型規則，以遞進複句來說，多用「 並 」「 更 」、「 不僅……也…… 」、「 不但……還…… 」等關聯詞語來表示遞 進關係。例如：志明不僅是我們班中的班長，還是學校風紀隊的隊長。

至於其他的複句，像是並列複句則是由兩個或以上的分句並列組合而成，分句之間的關係是平行或相對的，沒有主次之分，多用「也 」、「又」、「既……又…… 」、「一方面……另一方面……，等關聯詞語來聯結。例如：我喜歡吃水果，也喜歡吃蔬菜。

轉折複句則多用「卻、「不過」、「雖然……但是……」、「儘管……還是……」等來聯結。

看到這裡知道答案是什麼了嗎？答案是第四個選項。