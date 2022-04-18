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成軍四年 汐止國中國樂團奪全國特優

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國中國樂團創團才四年的時間，在今年全國音樂比賽拿下優等。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國中國樂團創團才四年的時間，在今年全國音樂比賽拿下優等。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國中國樂團創團才四年的時間，去年新北市音樂比賽中拿到特優，也因為剛成軍不久，樂器短缺，所以，新北市議員廖先翔也協助添購嗩吶、低音排笙等樂器，希望更完善的樂器，讓學生在接下來的比賽有更好的成績，在今年全國音樂比賽拿下優等。

新北市議員廖先翔表示，汐止國中國樂團在四年前成立，最主要是過去崇德及汐小都有國樂社團，但是到了國中就無法銜接，所以，很感謝在朱老師的帶領下汐中國樂團在短短的四年，就代表新北市參加全國音樂比賽，並且得到優勝，過去一兩年，因為是剛成立的社團一些樂器都是其他學校汰換的或是舊的樂器，所以，在朱老師的建議下，有補助了一些經費，現在能看到樂團有這麼好的成績也與有榮焉。

汐止國中代理校長紀淑真說，很感謝廖先翔議員照顧支持國樂團的孩子，看了他們的表演也真的非常的感動，學生從最基礎開始學習，到參加新北市的音樂比賽，層層的闖關，到最後代表新北市參加全國的音樂比賽並且得到優等，真的非常不容易，工欲善其事必先利其器，當然要有好的樂器才有辦法演奏出好的樂音，很感謝廖議員補助經費添購新樂器，讓孩子們更有信心面對比賽，榮獲佳績。

汐止國中國樂團長朱恆志指出，今年對汐中國樂團是非常別具意義的一年，第一次參加全國的音樂比賽，獲得不錯的成績優等獎，在這一年的準備裡頭，非常感謝議員的補助支持，讓樂團有更好的樂器設備，也讓汐中國樂團在各方面更上一層樓。

汐中國樂團學生說，之前拿舊的樂器練起來就比賽沒那麼有手感，拿新的樂器就有比較有好的音色，彈起來也比較快樂，彈得更有成就感，彈好聽的音樂就更有信心，這次拿到全國優等，就覺得自己做到了，同伴也有做到，很棒。

樂團 國樂 新北 汐止

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