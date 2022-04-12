南一中百年校慶開鑼 金曲歌王謝銘祐與師生同唱

台南一中慶祝百年校慶一系列活動緊鑼密鼓展開，「藝傳百年．世紀風華」竹園美展正展出，昨晚則是「百年校慶紀念流行音樂演唱會」，師生、校友、家長共同展現藝術創作才華、美術與演唱實力，以及對土地、藝術的愛。

校長廖財固表示，南一中的美學教育，充滿動人的故事，有嚴謹專業的課程，有潛移默化的陶冶，還有百年不輟的傳承。曾任教南一中的工藝老師陳夏傑曾說，「我想追求的是一條比較純藝術的路。不求什麼，求的只是我的雕塑--達到真、善、美的境界。」參展的校友說，這條真、善、美的藝術之道，南一中已走了百年，未來還要繼續不斷走下去。

昨晚的流行音樂演唱由金曲歌王謝銘祐、老師洪瑞鴻、南一中南女中熱舞社、吉他社、熱音社藍星樂團輪番表演。南一中的熱音社「藍星樂團」、熱舞社TFC、南女熱舞Immortality、南一中吉他社，不只能唱能跳，更富有創作實力。「藍星樂團」還自創團圓、藍色星球等動聽又富有深意的歌曲，在充滿升學壓力的高中生活中，突破各種困難，走出自己的音樂之路，也吸引許多社團粉絲到場加油。

校友謝銘祐帶領麵包車樂團獻唱五條港邊、故鄉、路等歌曲。謝銘祐曾獲第12屆台南一中校友傑出成就獎，創作歌曲超過兩千首，出版3百多首歌曲。他創作的源頭回溯到南一中時期，有次他以「近墨者」為筆名寫了文章「歸處」，獲得校刊採用，進而對創作發生興趣，也讓他對自己的創作產生信心，之後嘗試過創作新詩、劇本、歌詞歌曲等。他為母校百年校慶創作主題曲〈南風〉，以自由的風、南方的精神以及竹子的韌性展現南一中精神。

謝銘祐將在4月16日台南一中百年校慶慶祝大會中，擔崗開場演唱。臺南一中也號召校友4月16日一起回娘家，一起合唱校歌與主題曲〈南風〉。副總統賴清德的兒子也是南一中校友，校慶當天賴清德也將出席，歡慶百年校慶。

「藝傳百年．世紀風華」竹園美展，邀集校友、家長、教師、職員工作品63件、學生作品26件聯合展出，展場分為「小禮堂」與「藝術教育大樓」。展期即日起至4月29日，上午9時至下午4時，4月16日校慶當天也有開放。