高英工商在國中技藝競賽取得6職群11組別41獎項

高英工商訓練選手參加110學年度國中技藝競賽，在6組別榮獲第一名，奪得6職群、11個組別共41個獎項。校方表示，這次國中技藝競賽因新冠疫情關係，配合政府防疫政策縮短集訓時間，但參賽選手依舊積極整備練習，加上教師專業技術教導，取得佳績。

高英工商辦理技職教育與生涯發展教育，從82年開辦國中技藝教育課程，啟發國中學生興趣並引導對未來職業藍圖的規畫，教師們以實作課程，讓國中學生「動手做、歡樂學」，興趣的養成從雙手做起，讓學生能更深度規畫個人生涯。教師團隊用心設計每一堂課程，讓每次課程後都能讓學生有所啟發，獲得專業技能及知識。

高英工商獲得國中技藝競賽六組第一，包括基本電子應用組、基本室內配線組、中式麵食加工、汽車基本認識組、機車基本認識組、設計基礎組。其中基本電子應用組更是包辦一至五名及佳作；基本室內配線組拿下一、二、四、五名及佳作；中式麵食加工包辦一至四名；汽車基本認識組獲得第一、三、六名；機車基本認識組獲得第一、三、四、五、六名及兩佳作；設計基礎得到第一、三、六名及三佳作；烘焙獲得第二名和第六名；產品行銷實務獲得第二、五名及佳作；基礎描繪獲得第五名第六名；美容榮獲第六名；中英文文書處理獲得兩佳作，共41獎項。

高英工商餐飲管理科學生葉奕彤，在校期間參與全國商業技藝競賽並獲最高榮譽金手獎成就；資訊科學生張家豪取得教育部技職之光證照達人獎；資訊科學生林加慧代表台灣，拿下韓國國際發明競賽金牌、銀牌和特別獎；資訊科學生陳雅宜拿下韓國國際發明競賽金牌及前往烏克蘭參加國際發明展榮獲銀牌；資訊科學生劉馨在校時間經濟部智慧財產局四項專利申請通過，有三職類乙級、四職類丙級技術士證照；資訊科學生吳李慶在IEYI世界青少年發明展奪得銀牌、銅牌；廣告設計科學生潘采絹，也在IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中獲得兩項金牌榮譽。7人都曾在國中時期參加技職教育課程，並把興趣與課程銜接就讀高英工商，榮獲教育部技藝教育績優人員的殊榮。