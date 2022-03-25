藥水一次喝多少？孩子填空題這樣寫 網笑翻：喝完直接往生

孩子有時候一些不經意的言行總是會讓人哭笑不得，一名家長在臉書PO出孩子的作業，一題要寫上容量單位的填空題，答案讓他看了啼笑皆非，貼文笑翻不少人，鄉民們還發現孩子寫錯的題目還不只一題。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享孩子的功課，有一題題目是「明威咳嗽喝藥水時，一次要喝約5（）的藥水」，括弧裡頭要填入「公升」或「毫升」，考學生對容量的單位概念，正確答案應為「毫升」，沒想到孩子寫的答案竟是「公升」，讓原PO看了也忍不住笑說「這…真的不知道該哭還是該笑，一次喝5公升的咳嗽藥水會怎樣？」

貼文笑翻一票人，「可能會很嗨」、「剉咧等」、「一次喝5公升，得到感冒免疫細胞永久覺醒」、「別說咳嗽藥水，正常人誰有辦法一口氣喝完5公升的水」、「一整年不用感冒了」、「明威是一隻大象吧？」、「原來明威不是咳死的…是喝死的」、「5公升的藥水喝下去就升天了」、「感冒還沒好腎先壞了」、「藥到命除」、「慘…笑點太低，笑到快缺氧」。

還有網友注意到另一題題目「爸爸汽車油箱的容量約45（）」，孩子的答案寫「毫升」，不少人也笑說「油箱加45毫升也很厲害呀」、「汽車油箱只有45毫升，這台車是多小？」、「他爸的車確定還能開？」、「爸爸汽車45毫升可以開多遠？」、「油箱加45毫升，你爸可能沒辦法載你去醫院」、「養樂多都比你爸油箱容量多」、「爸爸油箱只有45毫升，開出去加油站就沒油了」。