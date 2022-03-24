台灣國際蘭展景觀設計競賽 南光高中奪第一名及佳作

2022台灣國際蘭展小型景觀設計競賽今成績揭曉，台南新營南光高中分別拿下全國冠軍及佳作好成績，校方說，這顯示近年來學校推動美感教育學習有了具體成果。

暌違兩年的2022台灣國際蘭展，3月26日至4月5日在台南後壁蘭花生技園區登場，安排一系列活動。南光高中說，今年蘭展小型景觀設計競賽，學生主動報名，參與此次以撫慰人心的蘭花結合奇幻童話故事，帶領大家進入奇幻花花世界為主題的景觀布展競賽，由高一及高二學生團隊以「湛蘭海洋」、「蘭精靈」兩個設計理念報名參加。

結果，在眾多參賽團隊多屬大學農藝科系或高中職園藝類科學生隊伍中脫穎而出，其中高二組勇奪冠軍，高一也獲得佳作。

南光訓育組長莊雅淇表示，參賽前從設計圖稿討論結合蘭花素材(嘉德麗雅蘭、文心蘭、石斛蘭、蝴蝶蘭)及海洋情境氛圍的交融，透過學生們團隊分工合作，一起尋找實作布置媒材，將設計理念轉化成實境作品在蘭展現場實作布置，獲得評審團青睞，更誇讚學生在設計發想創意展現極高藝術涵養。而透過特殊選才管道錄取嘉大景觀系學長蔡惟仁，也多次回母校與師長協助指導學弟妹，讓作品完美呈現。