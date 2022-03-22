跟著節氣種植 石門國小春分後插秧趣

二十四節氣中來到了春分時節，稻田開始準備插秧，石門國小到出磺口農場，敬天謝土後下田插秧，這次來參與活動的學生有六年級的準畢業生，脱鞋赤腳踏入田中種下秧苗，希望在畢業時節採收，作為自己的畢業禮物。

石門國小校長蔡清寬說，春分剛過，帶著學生來到出磺口農場食農教育，在敬天謝土後，與學生們一起捲起褲管、脱鞋赤腳踏入田中，在農夫老師的教導下，跟著學生將一束束的秧苗插入田中，石門國小要從插秧開始照顧，往後的步驟放水、挲草直到割稻，都會跟著學生一同親自經歷，要體驗農夫種稻米的一系列過程。

出磺口農場陳國志表示，這是今年出磺口農場的第一場種稻活動，學生們讓休養生息幾個月的水田再度恢復生機，而農場與學校也期待透過親身的下田種植，能夠讓學生明白不同的節氣所對應的不同農事，要跟著節氣來種植，也體會農夫務農的辛勞。