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全國音樂賽囊括1特優、4優等 高市五福國中成績亮眼

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
五福國中女生合唱在全國音樂賽拿下國中團體組優等。圖／五福國中提供
五福國中女生合唱在全國音樂賽拿下國中團體組優等。圖／五福國中提供

暌違兩年的全國音樂賽登場，向來重視學生多元發展的高雄市五福國中囊括一項特優、四項優等，成績亮眼。

五福國中這次在全國音樂賽拿下打擊樂合奏國中團體組特優，女生合唱國中團體組優等；國樂合奏、弦樂合奏、鋼琴三重奏都拿下國中團體B組優等。

校長陳宗慶說，學校雖然沒有才藝班，但鼓勵學生在課餘都能擁有一項怡情養性的休閒才藝，藉演奏樂器或唱歌紓壓。這次全國音樂賽，學生在打擊樂老師曾意鈞、弦樂社老師陳振生、國樂社老師蔡輝鵬及合唱團老師黃煜茹指導下，利用早自修、課後加練一小時或假日不斷練習。

為了這次全國音樂賽，合唱團指揮黃煜茹特別為自選曲編寫大提琴旋律，合唱團一名黃同學還跨刀弦樂社演出，國樂社家長也動員到學校搬樂器，開車送到嘉義比賽會場，親師生合力，拿下好成績。

高雄五福國中這次在全國音樂賽拿下打擊樂合奏國中團體組特優。圖／五福國中提供
高雄五福國中這次在全國音樂賽拿下打擊樂合奏國中團體組特優。圖／五福國中提供
五福國中這次在全國音樂賽拿下弦樂合奏國中團體B組優等。圖／五福國中提供
五福國中這次在全國音樂賽拿下弦樂合奏國中團體B組優等。圖／五福國中提供
五福國中在全國音樂賽拿下國樂合奏國中團體B組優等。圖／五福國中提供
五福國中在全國音樂賽拿下國樂合奏國中團體B組優等。圖／五福國中提供

國樂 女生 嘉義

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