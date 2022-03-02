南一中百年慶傑出校友出爐 各領域頂尖人才金光閃閃

台南一中今選出第15屆「校友傑出成就獎」，獲獎者包括國內大型企業董事長、醫學中心院長、防疫國家隊成員、公共知識分子、大學教授、建築師，有台大學醫學院副教授李秉穎、成大醫院院長沈孟儒、全球前5名汽車扣件大廠恒耀企業董事長吳榮彬等12人，他們表示能在百年校慶獲選傑出校友是莫大榮譽。

校長廖財固今與傑出校友代表魏燦文、校友獎學基金會董事長卓永崇、台南市校友總會理事長王建章、家長會長施懿修、台北校友會代表李其明揭曉。名單如下：

中油總經理李順欽打造低碳營運，追求永續發展，任內拓展探勘合作，掌握自主油源，帶領中油整合煉化資源，開發高值產品，擴大品牌價值，活絡多方經營。

環天世通集團董事長鄭賢隆，曾打造台灣呼叫器通信王國，開發GPS模組及應用，並持續拓展人工智慧新技術，推動智慧城市物聯網。

學者李弘祺擁有卓越的文史學術成就，也是公共知識分子的楷模與通識教育推廣的舵手。

林口長庚紀念醫院整形外科系教授鄭明輝，研發創新醫療技術，是國際顯微重建外科權威，更是具有世界級影響力的科學家。

台大醫學院副教授李秉穎，致力創新醫學教學，也是國內疫苗接種推手與傳染病防治專家。

建築師葉世宗開創太陽能光電建築新紀元，發掘本土鋼構建築樸拙之巧，建立舊建築再利用永續典範，致力建築美學教育推廣。

台大新竹分院院長余忠仁為台大醫院建置醫療整合資料庫，整合大新竹醫學中心，建立醫療永續經營策略，提升台灣醫學國際聲譽。

成大醫院院長沈孟儒是醫學、生理、藥理兼具的醫師科學家，帶領成大醫院建立科技、工程、醫學融合一體的防疫網，打造成功照護民眾幸福健康的醫療聯盟，結合科技醫療推動無牆化老人智慧醫院。

佳世達科技董事長陳其宏建構創新大艦隊資源共享模式，實踐幸福企業與永續經營，打造世界頂尖資訊電子企業，組織醫療艦隊推動產業轉型。

超捷集團董事長蔡登俊打造國際物流王國，培育物流產業人才，更長期落實企業社會責任，關懷本土公益活動。

成功大學醫學院生理所特聘教授湯銘哲，推動國際細胞生物力學研究，在醫學、生物學研究成果卓著，更推動技術移轉，拓展新創生技應用。