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花蓮吉安國小球場將開「大桐花」 預計4月啟用

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所在吉安國小風雨球場上的天空，建置1朵大桐花，象徵地方客家文化。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所在吉安國小風雨球場上的天空，建置1朵大桐花，象徵地方客家文化。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉公所與吉安國小合作，申請「客庄社區環境營造」專案計畫，在國小的球場上的天空，建置1朵大桐花，不但代表學子知識的綻放與成長，更象徵地方客家文化。自去年9月開工至今，工程進度已逾50％，總經費3682萬元，附屬設施將配合全中運於4月啟用。

鄉公所表示，「吉安客庄社區環境營造—禾埕專案計畫」，獲客家委員會支持，以客家桐花作為主要元素，將風雨球場的鋼構頂棚設計成大桐花，完工後白天成為學生的運動、展演場地，夜間及假日提供居民休閒多元活化利用。

吉安鄉長游淑貞指出，在中央、縣、鄉協力下，獲客委會與縣政府分別補助2970萬元和363萬元，總執行經費達3683萬元，工程內容包括風雨球場、廁所、展演舞台、看台座椅、停車場設施及綠美化工程，同時在鄰近住家區域加裝格柵牆，整體工程預定於4月底完工。

由於全國中等學校運動會預定於4月16至21日在花蓮舉行，鄉公所決定，專案計畫的附屬設施包含廁所等，配合運動會搶先啟用，在全中運期間提供參賽選手與觀賽民眾使用，在後續工程期間，鄉公所不定期視察，要求建設品質做到最好。

游淑貞說，吉安客庄油桐花的美，即將盛開於校園及社區中，期盼推展族群共榮文化場域，透過構思創新創意執行，促進客庄教育生根。

花蓮4月舉辦全中運，吉安國小風雨球場附屬設施將配合搶先啟用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮4月舉辦全中運，吉安國小風雨球場附屬設施將配合搶先啟用。圖／吉安鄉公所提供

吉安 桐花

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