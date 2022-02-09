台日高中生線上創作大型壁畫 盼地球永續、疫情消失

高雄市新莊高中與日本山口縣立宇部高中於寒假期間，線上共同創作完成一幅5x12呎的彩色壁畫，代表台日學生向世界傳達地球永續發展訊息，也祈禱COVID-19疫情消失。

新莊高中去年申請參與由日本藝術壁畫交流基金會（Japan Art Mile Foundation）主辦的2021國際藝術壁畫協作學習（Artmile International CollaborativeLearning），與日本山口縣立宇部高中進行壁畫創作交流。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，2校透過每月1次的視訊會議，共同深入思考全球疫情、貧窮、饑荒、汙染、生物滅絕、人權危害等議題，並共同進行壁畫創作。

確立壁畫主題後，先由宇部高中學生以防制都市污染課題完成右半部的壁畫，再由新莊高中學生完成左半部以海洋保育為主的壁畫。

最後，雙方共同完成1幅5x12呎的彩色壁畫，代表雙方學生1年來的學習心得及想向世界傳達地球永續發展的訊息，也祈禱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在地球上消失。

新聞稿指出，雙方學生透過共同規劃跨領域課程，以書信和視訊方式討論，再完成壁畫作品，並藉由共同創作的藝術壁畫作品，接觸到不同文化，學習全球性議題，也行銷本土特色。

這次壁畫合作，由新莊高中雙語科學實驗班英文老師陳雅芬帶領35名同學，和宇部高中英文老師有馬真由美所帶領的24名同學，一起透過線上視訊會議交流討論及共同創作。