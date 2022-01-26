小六兒放寒假書包挖出一團「謎樣綠泥球」 媽一戳開崩潰

各級學校都已開始放寒假，學生要將自己的個人物品都清空帶回家，一名媽媽在幫就讀小六的兒子整理書包時，發現有一顆謎樣的巨大綠色泥球，戳開後才知道原來的真面目，照片曝光也讓不少網友直呼想吐「以後我一定要每天檢查兒子的書包」。

呂媽媽在臉書社團《家有男孩崩潰日常》發文，表示兒子就讀小學六年級剛放寒假，「學期末整理書包，發現謎樣東西，有人知道這什麼嗎？」，從她貼出的一張照片中可以看到一頂帽子裡有一大團綠泥球，看起來像是陶土卻不知內容物為何，上面還黏著一小角的通知單，媽媽鼓起勇氣戳開後，才確認原來是放了一段時間已經發霉的橘子。

貼文一出吸引不少媽媽們崩潰分享孩子的恐怖書包，「妳這還好，我兒子連沒吃完的乾麵都塞進書包，發現的時候已經長蟲了...」、「我遇過整條香蕉壓爛在書包底部，課本都沾到，臭味超級恐怖」、「書包裡的茶葉蛋味道更恐怖」、「我家連丈夫都噁心，沒吃完的水煮蛋塞在包包，結果長蛆」。

也有網友表示：「沒關係，是青黴素」、「天啊！這我會瘋掉，而且整個書包丟掉，然後拿他的紅包錢買新書包」、「這好可怕！突然覺得我兒子有潔癖真好」、「每天都把書包傾筐倒篋，確保全家人健康平安」。