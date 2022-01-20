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明道中學生王儀珊立陶宛參加舞蹈世錦賽 最美國民外交

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽」。圖／明道中學提供
明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽」。圖／明道中學提供

明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽」，最近已回國並隔離期滿。雖然此次未能得獎，她仍表示，很高興能在疫情期間克服諸多的限制、壓力前往，且是代表國家站上世界錦標賽的舞台，對自己已是莫大的鼓勵和難忘的經驗。

校長汪大久今恭喜王儀珊，並肯定她勇於挑戰世界舞台的勇氣；藉由她的參賽，讓世界看見台灣，也用舞蹈完成了最美的國民外交。

明道中學國中部主任林芳如說，王儀珊除了兼顧賽事，今年也在校內英文演講、國語朗讀、明道之星選秀大賽獲得佳績。有這麼多傑出的表現需要大量的時間、體力，十分不易。而這次參賽，也成為立陶宛台灣辦事處成立後第一組接待的國手代表隊，開幕典禮時，也讓青天白日滿地紅的國旗在立陶宛國際賽場上飄揚。

王儀珊說，本屆世界青少年二級運動舞蹈十項錦標賽，有31個國家派出代表參賽，挑戰性與技巧難度都很高，當決定接受挑戰到登上飛機，僅兩個月的可以培訓，加上還有學業須兼顧，因此必須快速調整自己的狀態，才能迎接挑戰。

她說，透過這次代表參加世錦賽的培訓過程，讓自己學會重新規畫時間，懂得取捨，每天都規定自己的睡眠時數，並要求自己在課堂上認真學習，找到更有效率的方法。她也感謝媽媽教導「虛心地面對所有的機會」。

明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽」。圖／明道中學提供
明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽」。圖／明道中學提供

立陶宛 看見台灣

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