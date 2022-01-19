台中外埔國小活動中心年久失修 蔡其昌爭取754萬改善
台中市外埔國小校內活動中心年久失修，內部設施如冷氣設備及窗簾、門窗等等卻老舊不堪使用，立法院副院長蔡其昌今天邀教育部和台中市教育局等單位到學校會勘，爭取754萬元改善活動中心內部空間，讓學生有舒適安全學習環境。
今天會勘單位有教育部國民及學前教育署科長林漢廷、台中市政府教育局專委郭明洲、台中市議員施志昌、外埔國小校長邱弘毅等人。
蔡其昌表示，外埔國小活動中心的天花板、窗戶、燈具都老舊，他從中央爭取經費來解決這個活動中心問題，他說國小的活動中心除了校內的師生使用頻繁外，附近社區也常會借用場地辦理各項活動，所以把活動中心整修好，除了提升孩子的學習品質，也讓大家有一個舒適安全的活動環境。
台中市議員施志昌表示，外埔國小的活動中心現因疫情只開放校內師生使用，但平時附近居民和地方社團都時常會借用這個場地辦理活動，他感謝外埔國小的校長及歷屆的家長會長，大家都非常關心孩子的學習環境，也感謝蔡其昌副院長爭取中央補助經費，台中市府一同配合補助這次的改善工程，中央地方一起努力幫助更多甲安埔地區的建設。
外埔國小校長邱弘毅表示，感謝國教署及市府教育局的補助，改善學校活動中心的內部設施，此次工程總經費754 萬元整，教育部補助377萬，補助比率50%，將進行輕鋼架天花板、隔間牆、遮光窗簾、冷氣設備、門窗汰換等工程，工程期程預定111年12月完成。
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