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大學學測後天登場 新北考區「包中」茶討吉利

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市農業局於新北市10個考場準備「鐵定包中」包種茶包。圖／新北市農業局提供
新北市農業局於新北市10個考場準備「鐵定包中」包種茶包。圖／新北市農業局提供

大學學科能力測驗從1月21日起登場，為替考生祈福，新北市農業局準備「鐵定包中」包種茶包，於新北市各考場考生休息區提供，讓考生於寒冬中喝包種茶暖身並沾喜氣，祝福考生「包中」理想學校，金榜題名。

本周五、六、日連3天舉行大學學科能力測驗，新北市10個考場包括新店高中、華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、新莊國中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中，約有1萬6千多名考生。

新北市農業局為讓考生討的好采頭，於考生休息區提供免費「鐵定包中」包種茶包，為考生加油打氣，並提醒適逢新冠肺炎疫情影響，提醒考生及陪同家長，品嚐包種茶後務必將口罩佩戴好，保持社交距離，保護自己及他人的健康。

新北市農業局長李玟表示，新北市於各產區辦理茶葉評鑑時，嚴格實施「茶清方案」，並進行農藥抽檢管理，替民眾把關茶品安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。考場所準備的茶包，皆在地生產，品質安全兼具，考生可在考生休息區免費索取包種茶包，喝茶增添「包中」好運。

新北市農業局於新北市10個考場準備「鐵定包中」包種茶包。圖／新北市農業局提供
新北市農業局於新北市10個考場準備「鐵定包中」包種茶包。圖／新北市農業局提供

社交距離 新冠肺炎

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