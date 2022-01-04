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因雨停賽!彰化兩班36學童今完成去年未竟的大隊接力
為了不留遺憾，彰化縣螺陽國小今天續辦去（110）年12月25日因雨中斷的六年級接力大賽，六年乙班大隊接力選手以兩步之遙先馳得點；乙班學童倪習源說，平常體育課就很認真練習，一開始就領先隔壁甲班。
位在北斗鎮的螺陽國小去年12月25日舉辦校慶運動會，上午陰天，下午開始下陣歇性的鋒面前雨，起初微雨，停停下下，雨勢越來越大，五年級選手跑完最後一棒，大會宣布暫停比賽，已經熱身的六年級甲、乙兩班小選手祈禱雨停，但老天毫無停雨跡象，大會宣布停賽，六年級學生忍不住哭了，校長許淑玫和行政教學團隊當下討論並決議，「六年級大隊接力順延到元月4日舉辦」。
今天上午升旗典禮結束，六年級大隊接力8點準時登場，中低年級學弟、學妹在場邊加油。六年級甲、乙兩班選手各18人，分配在第一、第二跑道賽跑，裁判鳴槍後起跑，六年乙班逐漸拉開差距，在第三棒時已領先對手班數公尺，甲班選手賣力追趕，跑到最後一棒，乙班領先兩步衝過終點線。
乙班學童倪習源表示，體育老師教大家接棒技巧，不漏接、不掉棒，中途不要跌倒，繼續往前跑，應該可以跑出好成績，他和同學想贏得接力大隊比賽，每次上課都很認真學習。12月25日因停賽而第一個掉下眼淚的謝姓同學表示，為了加快速度，她赤腳下場跑，不怕受傷。
學務主任李仁盛說，12月25日下午兩點過後，陣雨的雨勢漸大，近3點的時候操場全濕，PU跑道老舊破損，內側翻起長青苔容易造成跑者滑倒，雨天更濕滑，為顧及六年級小朋友安全，不得不停賽，改在新年舉辦。
「這是六年級小朋友在國小的最後一場大隊接力，如果停辦不辦，小朋友在國小回憶好像拼圖缺了一塊。」螺陽國小校長許淑玫表示，學校今天續辦大隊接力，讓小朋友如願完成人生中第一個最有夢想的大隊接力。
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