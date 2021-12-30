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永遠保持進壘的企圖心 「周董」苗栗辦跑壘訓練營

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
球芽基金昨天在苗栗縣頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，參加球員收穫滿囊。圖／吳倏銘提供
球芽基金昨天在苗栗縣頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，參加球員收穫滿囊。圖／吳倏銘提供

中華職棒中信兄弟球員「周董」周思齊創辦的球芽基金回饋苗栗，昨天在頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，7所學校60名教練、球員參加，個個收穫滿囊， 頭屋國中棒球隊長黃柏凱學到正確踩壘的重要性，認為可以提高跑壘的安全性，保持進壘的企圖心。

周思齊因2016年頭屋國小中職下鄉活動與苗栗結緣，今年7月疫情期間，獲得苗栗在地企業贊助，球芽基金送了2批防疫物資及乾糧到泰安鄉，特別選在球季結束後，回饋苗栗昨天在頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，活動經費獲得教育部及苗栗縣政府補助，苗麗園藝有限公司，卡羅企業社，玲麟企業股份有限公司贊助。

跑壘訓練營由教練許峰賓主持，現役球員馬鋼，劉貴元及楊仁瑋等人擔任助教，許峰賓在球員時期即以速度見長，退役後曾參加美國職棒國民隊跑壘訓練營，也擔任國內職棒教練，他利用各種道具傾囊相授。

頭屋國中訓導主任吳倏銘說，職棒圈分工細膩，速度被視為是攻擊的利器，可以提升得分的效率，跑壘也被視為重要關鍵，技巧性及細膩度逐漸被重視，昨天上課60名教練、球員都大有收穫。

黃柏凱表示，許教練強調正確踩壘的重要性，不但可以保持進壘的動力，提高跑壘的安全性，也要永遠要保持進壘的企圖心；三義鄉僑成國小吳祈勳指出，專業教練教跑壘的觀念及技巧，並提醒改正的地方，希望球技更進步；公館鄉開礦國小徐昊表示，學到很多在跑壘時要注意的細節，例如外野安打，眼睛要看著外野手，也希望明年還會有機會學習。

球芽基金昨天在苗栗縣頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，參加球員收穫滿囊。圖／吳倏銘提供
球芽基金昨天在苗栗縣頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，參加球員收穫滿囊。圖／吳倏銘提供
球芽基金昨天在苗栗縣頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，參加球員收穫滿囊。圖／吳倏銘提供
球芽基金昨天在苗栗縣頭屋鄉高灘地棒壘球場舉辦跑壘訓練營，參加球員收穫滿囊。圖／吳倏銘提供

教育部 疫情 園藝

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