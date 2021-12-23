扶輪社助STEAM接軌國際 讓學生「玩」出能力

新北市教育局攜手國際扶輪社，三年來已贊助三百萬推動偏鄉STEAM教育，今(23)日在義方國小辦理偏鄉STEAM小聯盟學校學習成果發表會，共117位孩子參與STEAM教育趣味競賽，驗收學習成果。新北市劉和然副市長出席成果發表會，與學生及扶輪社夥伴一起合作運用智慧積木創作，象徵齊心協力共創教育。

劉和然副市長表示，新北市設立全國唯一STEAM實體辦公室「新北STEAM大聯盟總部」發展多元豐富課程，將Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Arts（藝術）和Mathematics（數學）五領域學習整合，透過用跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作方式讓學生解決問題，化學科知識為素養能力，落實在孩子真實生活情境。

扶助偏鄉小校是新北教育的重要政策，感謝國際扶輪社3482地區申請「STEAM全球獎助計畫」，集合23個扶輪社共襄盛舉。3年來挹助超過300萬，提供專業師資、師資培訓及教材課程。自108年起1校發展至今10校，讓師生一起學STEAM，接軌國際教育脈動，是與民間單位合作助學的成功範例。

教育局表示，與國際扶輪社的合作讓STEAM教育的觸角延伸至偏鄉小學，串接新北9所偏鄉小學與臺北市忠義國小共計10校策略聯盟的共學。參與學校的學生以線上學習與實體操作混成教學進行課程，採3週線上教學、1週實體操作方式，開創教育新模式，讓孩子玩出好能力。

今日活動進行校際創意賽，孩子以新科技程式控制智慧積木，進行風帆車及寶物傳接力，比比看誰夾的久、投得準、跑得快、創意高。透過在不同情境解決問題，展現動手做、解決問題的能力及美感創意的想法，展現孩子的學習成果。