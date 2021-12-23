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影／蜘蛛人屋頂垂降送耶誕糖果 特教學生尖叫超興奮

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影

國立台南特殊教育學校今天有場特別的活動，5名高空垂降的好手扮成耶誕老公公、蜘蛛人，從高空繩索垂降，分送禮物及糖果等給孩子們，過程中孩子們看得心驚膽顫、尖叫歡笑聲四起，相當開心。

活動下午在學校裡舉辦，近百名的學生參與，垂降好手一一從學校4樓頂上，以專業的垂降繩索，垂降到地面，過程中一度還因為繩索卡住、原本已經翻牆而出的耶誕老公公，又重新爬回樓頂，「聖誕老公公忘記拿禮物了啦」，但經過重新整理裝備，最後還是順利到地面上，孩子們給予熱烈的掌聲。

穿著紅色服裝的耶誕老公公，在垂降的過程中，同時施放彩色的粉霧，而穿著蜘蛛人服裝的好手，一邊爬一邊表演倒掛，就像電影裡的蜘蛛人一樣，引起孩子們的一陣尖叫。

孩子們有的是坐輪椅、有的是需要人攙扶，在老師與家長等人的陪伴下，度過一個開心的下午。

發起這項活動的高雄消防局特搜隊垂降好手黃光哲表示，同好當中江令杰是高雄楠梓特殊學校的老師，大家才會想到利用垂降，並裝扮成耶誕老公公，給這些辛苦的孩子一些驚喜，同時可以推廣垂降這項活動。

今天到台南特殊學校的5名好手中，有的是消防員、有的是警察局的特勤中隊，也有來自不同行業的業餘愛好者，利用休假空閒的時間，到學校表演，雖然表演過後滿身大汗，但看到孩子們開心的笑容，都覺得辛苦有代價。

垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影
垂降好手下午到台南特殊學校表演並分送糖果。記者修瑞瑩／攝影

台南 警察 消防員

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