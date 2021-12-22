獨創太陽能防災野戰車 竹縣中興國小推能源教育獲銀獎

經濟部為推動能源教育工作，提升國民中、小學生能源素養，設置能源教育標竿獎，藉由公開表揚與示範觀摩活動，展現學校推動能源教育及節能減碳的成果。新竹縣中興國小將能源教育融入校園環境、發展能源教育的校本課程，並設計全國獨創的太陽能防災野戰車，榮獲「110年推動能源教育標竿獎」銀獎殊榮，獲頒5萬元獎金。

中興國小位於湖口裝甲營區，原名捷豹國校。校長葉若蘭表示，學校發展能源教育校本課程，運用在地文化元素，將客家花布與捷豹戰車造型結合，設計全國獨創太陽能防災野戰車，防災時輸送救難物資，平時還可做為防災閱讀車與閱讀學習角，成功形塑學校能源教育特色。

葉若蘭說，校舍屋頂裝設有太陽能板，讓太陽光電永續無限生生不息，並爭取社區資源，設置太陽能路燈，提供校園夜間照明，還有設置能源教育走廊，讓學生隨時可了解能源教育相關知識。

在能源生活方面，建置廢物創生的有雞農場、捷羊房環保沖水馬桶，中興國小師生也運用了MICROBIT 科技發展澆灌系統設計，節省電力及金錢的浪費。另外，學校老師指導學生設計能源教育桌遊榮獲全縣特優，目前已推廣到各校分享。