快訊

不斷更新／全國5成投票所完成開票 「4個不同意都破兩百萬」

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

新舞臺藝術節公益場 優人神鼓、濂洞國小學童擊出夢想

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
優人神鼓攜手新北市瑞芳濂洞國小11名學童今於「2021新舞臺藝術節公益場」登台圓夢，震撼鼓聲感動滿場觀眾。圖/中國信託文教基金會提供
優人神鼓攜手新北市瑞芳濂洞國小11名學童今於「2021新舞臺藝術節公益場」登台圓夢，震撼鼓聲感動滿場觀眾。圖/中國信託文教基金會提供

中國信託文教基金會舉辦的2021新舞臺藝術節公益場「乘光而行 x 夢想+」今下午於大安森林公園露天音樂台登場，由優人神鼓帶領新北市濂洞國小的11名孩子們擊鼓共演，傳遞來自瑞芳山城的震撼鼓音。11名學童的認真神情與動作博得滿堂彩，台下近千名觀眾報以熱烈掌聲，安可聲四起。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，新舞臺藝術節已經邁入第7年，每年帶著藝術資源跨越城鄉，與不同城市的民眾相約，很高興二度與優人神鼓攜手公益場，第一次在台中吸引上萬名觀眾，這次再次一起推動偏鄉藝文教育「夢想+圓夢工程」。

馮寄台說，這不只是藝術教育，更是生命教育，深信藝術能成為改變生命的力量，如同優人神鼓的精神「千變萬化，不離當下一棒，當下一棒，能生千變萬化。」

優人神鼓藝術總監黃誌群則說，為了這次演出，濂洞國小的孩子們不但學會在寧靜中專注擊鼓，也學會彼此幫忙，高年級協助低年級小朋友，更學會相互聆聽，因為擊鼓不是一個人打鼓，而是一群人打鼓，互相聆聽的力量，是孩子成長、生命過程中的重要素質，這份素質將帶領他們到無可限量的未來。

站在舞台上圓夢的濂洞國小「不一鼓隊」11名成員，今天除了與優人神鼓共演，更在優人神鼓量身編排的曲目「擊出夢想」獨挑大樑，孩子們稚氣又專注的神情、俐落的身影，博得滿堂彩，現場掌聲雷動，儘管中途一度飄雨，仍不減觀眾熱力，而水湳洞社區近百名鄰里也特意遠道而來，為孩子們加油打氣，有人全程錄影、拍照，有人在表演結束後起立鼓掌，場面溫馨感人。

優人神鼓 夢想

延伸閱讀

中信文教基金會 新舞臺藝術節公益場

福建藝術節 凸顯海峽風

特色館轉型活化試營運 苗栗陶藝術節18日開幕起手式

屏東斜坡上藝術節登場 縣府同步開設疫苗速打站

相關新聞

獨／台北市探實課程通過率六都墊底 哀鴻遍野早有端倪

111學年度普通高中自然科學、社會領域探究課程計畫第一次檢視審查結果日前公告，據本報掌握，台北市今年通過率僅12%，六都...

舞出一片天！全國中正盃舞蹈賽金門選手表現優異　　

金門囝仔出頭天！「第27屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽暨CTDSF中華舞總國手選拔積分賽」日前舉行，金門體育會今天表示，金門...

影／最棒的畢業體驗 都達國小賽德克學生登頂合歡北峰

最棒的畢業紀念，南投縣仁愛鄉都達國小9名畢業生，昨天在老師、都達村長洪光勇陪同下，登上3422公尺的合歡山北峰，挑戰自我...

北市探究與實作標準「被加嚴」審查原則到底是什麼？

今年台北市自然科探究實作課程計畫通過率六都墊底，多校指控是「開放式探究」理念凌駕審查。實際上，教育部訂有課程計畫檢視原則...

光仁中學年度音樂會 以音樂和觀眾對話

天主教光仁中學昨晚在新北藝文中心演藝廳舉行年度音樂會，逾百名音樂班學生輪流表演，樂音時而澎湃激昂、時而明亮輕快，台下觀眾...

卿雲基金會頒進步獎學金 罕病學子突破自我獲獎

台中卿雲慈善基金會今天舉辦進步獎學金頒獎，今年102名學生獲獎，其中獲獎人「小靜」因罕病無法自行排尿，她日前學會自己完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。