新舞臺藝術節公益場 優人神鼓、濂洞國小學童擊出夢想

中國信託文教基金會舉辦的2021新舞臺藝術節公益場「乘光而行 x 夢想+」今下午於大安森林公園露天音樂台登場，由優人神鼓帶領新北市濂洞國小的11名孩子們擊鼓共演，傳遞來自瑞芳山城的震撼鼓音。11名學童的認真神情與動作博得滿堂彩，台下近千名觀眾報以熱烈掌聲，安可聲四起。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，新舞臺藝術節已經邁入第7年，每年帶著藝術資源跨越城鄉，與不同城市的民眾相約，很高興二度與優人神鼓攜手公益場，第一次在台中吸引上萬名觀眾，這次再次一起推動偏鄉藝文教育「夢想+圓夢工程」。

馮寄台說，這不只是藝術教育，更是生命教育，深信藝術能成為改變生命的力量，如同優人神鼓的精神「千變萬化，不離當下一棒，當下一棒，能生千變萬化。」

優人神鼓藝術總監黃誌群則說，為了這次演出，濂洞國小的孩子們不但學會在寧靜中專注擊鼓，也學會彼此幫忙，高年級協助低年級小朋友，更學會相互聆聽，因為擊鼓不是一個人打鼓，而是一群人打鼓，互相聆聽的力量，是孩子成長、生命過程中的重要素質，這份素質將帶領他們到無可限量的未來。

站在舞台上圓夢的濂洞國小「不一鼓隊」11名成員，今天除了與優人神鼓共演，更在優人神鼓量身編排的曲目「擊出夢想」獨挑大樑，孩子們稚氣又專注的神情、俐落的身影，博得滿堂彩，現場掌聲雷動，儘管中途一度飄雨，仍不減觀眾熱力，而水湳洞社區近百名鄰里也特意遠道而來，為孩子們加油打氣，有人全程錄影、拍照，有人在表演結束後起立鼓掌，場面溫馨感人。