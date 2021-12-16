我與素養的距離／公投結果，關係你我 公投概念簡單說！
隨著108課綱的上路，「核心素養」是學生面對問題的最大挑戰。上次我們提到核心素養首重生活與知識的聯想，而面對本周即將登場的四大公投，您可以聯想到國中課程的哪些內容呢？
《想一想》
從上面的圖表可以發現四大公投議題都包含了許多知識概念，例如：「反萊豬進口」議題包含了ppm、食安、國際貿易等內容，並可再延伸出去做跨科的練習。各位可多利用心智圖、架構圖等方式做以上的練習，訓練自己聯想的能力唷。做練習的同時也別忘了本周最重要的核心概念是「公投」，就讓力宇教育的黃霑老師告訴您公投的相關概念吧！
《想一想》
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