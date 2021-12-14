聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南一中迎百年校慶 100個國家的百元貨幣出列
近期公視影集《茶金》4萬換1元的情節，引起許多討論。舊臺幣兌換新台幣的歷史到底是什麼情形？現在的新台幣是怎麼來的？千圓大鈔上究竟有幾個小朋友？世界各國的1百元是什麼模樣？台南一中今起舉辦「再續錢緣」文物特展，可一窺究竟。
台南一中迎接百年校慶，舉辦「再續錢緣」文物特展，將竹園文物館典藏超過4千件的貨幣作系統整理，選取精品展出。古今中外貨幣大集合，分成10大展區、3大活動、3個拍照點。
校長廖財固表示，再續錢緣文物特展是南一中「博物館學」課程的成果展現。由圖書館主任謝承霖、老師董怡君、陳建宏、莊淑如、黃逸民等組成跨學科團隊，與歷史博物館、奇美博物館合作，開設博物館學，結合學科知識與台南博物館資源，帶領學生探究與實作。這門課程於2018年獲得全國教學卓越金質獎，是南一中的金牌課程。
博物館學團隊前幾年已經推出安平壺、黑膠唱片特展，今年配合百年校慶，推出貨幣展。策展人除了老師之外，學生戴奕安、李原熏、黃雋晰也加入行列，師生一起辦活動。展覽融入各種巧思，例如展出100個國家的百元貨幣，呼應百年校慶；展出大正11年（1922年）發行的百元硬幣，與南一中創校的年份相同，硬幣跟南一中一樣，都有1百歲歷史。
展覽中也教育如何正確使用金錢，如果誤用可能觸法，要被關進監獄，舞台上實際搭建了一座監獄造景。師生還設計了錢進挖礦趣、大富翁桌遊等趣味活動，並將手動壓幣機搬到現場，讓學生可以手作百年校慶紀念幣。
廖財固說，陳榮濱等歷任教師用心蒐集古今文物，慷慨捐獻，成立了人文社會學科資料館，而後發展成現在的竹園文物館，典藏貨幣、安平壺、古文物、民俗文物數千件。也是校友的立委林俊憲指出，南一中擁有豐富的文化底蘊，師生一起傳承豐富的文史資源，意義非凡，令人感動。
【推薦閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言