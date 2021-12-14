台南一中迎百年校慶 100個國家的百元貨幣出列

近期公視影集《茶金》4萬換1元的情節，引起許多討論。舊臺幣兌換新台幣的歷史到底是什麼情形？現在的新台幣是怎麼來的？千圓大鈔上究竟有幾個小朋友？世界各國的1百元是什麼模樣？台南一中今起舉辦「再續錢緣」文物特展，可一窺究竟。

台南一中迎接百年校慶，舉辦「再續錢緣」文物特展，將竹園文物館典藏超過4千件的貨幣作系統整理，選取精品展出。古今中外貨幣大集合，分成10大展區、3大活動、3個拍照點。

校長廖財固表示，再續錢緣文物特展是南一中「博物館學」課程的成果展現。由圖書館主任謝承霖、老師董怡君、陳建宏、莊淑如、黃逸民等組成跨學科團隊，與歷史博物館、奇美博物館合作，開設博物館學，結合學科知識與台南博物館資源，帶領學生探究與實作。這門課程於2018年獲得全國教學卓越金質獎，是南一中的金牌課程。

博物館學團隊前幾年已經推出安平壺、黑膠唱片特展，今年配合百年校慶，推出貨幣展。策展人除了老師之外，學生戴奕安、李原熏、黃雋晰也加入行列，師生一起辦活動。展覽融入各種巧思，例如展出100個國家的百元貨幣，呼應百年校慶；展出大正11年（1922年）發行的百元硬幣，與南一中創校的年份相同，硬幣跟南一中一樣，都有1百歲歷史。

展覽中也教育如何正確使用金錢，如果誤用可能觸法，要被關進監獄，舞台上實際搭建了一座監獄造景。師生還設計了錢進挖礦趣、大富翁桌遊等趣味活動，並將手動壓幣機搬到現場，讓學生可以手作百年校慶紀念幣。