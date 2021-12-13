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台電送愛到偏鄉 點亮新北烏來國中小

觀天下 / 記者張雯琪／烏來報導
台電台北南區營業處長謝義隆率領志工團深入偏鄉，協助烏來國中小更換節能燈具改善學校照明，提供更明亮的學習環境 圖／大新店有線電視提供
台電台北南區營業處長謝義隆率領志工團深入偏鄉，協助烏來國中小更換節能燈具改善學校照明，提供更明亮的學習環境 圖／大新店有線電視提供

台電台北南區營業處長謝義隆今(13)日率領志工團深入偏鄉，協助烏來國中小更換節能燈具改善學校照明，提供更明亮的學習環境，也為節能減碳盡一份力，讓學生感受到企業的關懷。

捐贈儀式上並且邀請烏來區公所建設課課長袁睿辰、烏來區代表會楊忠慶秘書及烏來代表吳承翰參與，希望喚起各界響應，以實際行動關心偏遠地區及充實孩童教育資源。

處長謝義隆表示，這次活動兼具雙重意義，除善盡企業社會責任，關懷偏鄉學童，給予實質幫助，讓他們在成長的過程中感受到社會各界的關懷與溫暖，並以淺顯易懂的之教案遊戲引導學童了解各種節電知識，也讓此活動更富有教育意義。

這次活動台電也安排了專屬節電車與節電大富翁等遊戲課程，讓全校師生感受到台電愛心帶來的溫暖與歡樂，為當地學童帶來多元的學習經驗。

烏來國民中小學陳煌燿校長指出，偏鄉學童的生活需要更多的關懷與照護，非常感謝台電台北南區營業處協助九年級教室全面更換節能燈具，讓照明更光亮，讓學生感受到企業的關懷，不因資源落差而影響學習成長。

烏來 台電 偏鄉

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