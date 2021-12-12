影／偏鄉童生動說英語縣賽得第一 全校師生大啖雞排

雲林縣日前舉辦全縣英語讀者劇場競賽，四湖鄉建陽國小7名學生組隊參賽，以活潑逗趣的話劇，搭配生動的肢體語言，過關斬將勇奪全縣第一名，校方表示，與有榮焉，除送參賽師生每人1套紀念服，更請全校師生吃雞排，共享榮耀。

校長黃瑞璋今天表示，外界對偏鄉的印象是資源不足，確實位在漁村的建陽國小，很難得能遇上外國人，遑論要使用英語對話。

「環境不足，學生越願意克服」，建陽國小學生，即便無法享有與都市學校同等級的學習資源，仍認真聽課，利用額外時間補救英語，黃瑞璋說，學生表達要參加比賽，大家原只想增加臨場經驗，沒想到會一戰成名。

7名學生分別穿上隊服上戰場，一字排開，看似正經八百的演講模式，就在台下觀眾發現有人戴上假髮、台上開始進行俏皮的話劇開始，一切氛圍瞬間轉化成歡樂的生活現場，黃瑞璋感謝指導老師蘇美芳，利用午休時間帶領孩子練習英語及排演動作，精彩生動的呈現博得滿堂彩。

「上台之前好緊張耶！」學童你一言、我一語的表示，雖然已經完賽，但至今回想登台前，內心仍不由自主緊張起來；黃瑞璋說，這群孩子除了在校練習，幾乎沒有額外機會能相互用英語對話，幸好話劇講究生動活潑，加上孩子自然呈現生活口語，應是能發揮實力的關鍵。