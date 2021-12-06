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音樂課都教「直笛」原因曝 網分析3大關鍵理由
小學一路到高中音樂課多是以「直笛」做為主要課程，有網友好奇「為什麼是直笛？」其他網友分析，因為直笛簡單又很便宜，演奏方式也簡單，人人都能學得會。
有網友在PTT發文詢問，「直笛為什麼是音樂課主要擔當？」他指出，「樂器那麼多種，為什麼非得是直笛，而不是其他樂器？」
其他網友紛紛留言「簡單便宜」、「文具店就買得到」、「不然要長笛嗎？Y牌一支三萬起跳」、「簡單上手阿，你說個樂器代替他看看」、「響板跟三角鐵打不出音階啊」、「便宜，不然你要吹簫嗎」、「不然鋼琴是樂器之母，推動班班有鋼琴好了」。
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