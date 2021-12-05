桃園學子全國技藝競賽奪冠 大溪木藝再添殊榮

桃園市大溪區至善高中家具木工科學生林冠程，在教育部主辦的「110學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽」，擊敗全國參賽選手拿下金手獎，為木藝聞名全國的大溪再添獎座。

林冠程今天告訴中央社記者，事前獲知題目「沙發邊桌」時覺得整體結構不難，但在比賽時，評審臨時更改設計、改變作品結構力，要求選手在作品組立時須保持穩固，增加困難度，當時與指導老師討論後，透過上課時學習到的榫接技術密合整體結構一舉奪冠。

林冠程說，他從小就喜歡紙板手作，國中時就會製作冰棒棍手工藝及細緻模型等，透過作品累積成就感，也讓自己思考想要怎樣的未來，因此在升學選填志願時，特別將自己熱衷的手作加入考量，選填了以本藝聞名的大溪區「至善高中木工科」，當成自己夢想的敲門磚。

林冠程指出，為了精進自己的技藝，他每天放學後就留校練習直到晚間9時，遇到問題時，就透過不斷的練習與模擬，與老師同學討論找出解決的方法，這次可以代表學校參賽拿下冠軍金手獎，不但是對自己與學校的肯定，也是自己一步一腳印走在夢想路上的最佳印證。

指導老師房俞佑表示，這場競賽主要著重在選手的基本功，學校老師在競賽前一晚都會為選手進行風險評估，從評分表上面確定哪部分才是最重要、應該掌握的關鍵，才能拿下好成績。整體評分後，至善高中的選手在內榫、尺寸及外觀，拿下最高分數。

至善高中董事長張皓期表示，技職教育需注重平時努力與老師用心陪伴，為了讓師生無後顧之憂的參賽，特別結合家長會的力量，以「至善高中圓夢助學計畫」全程支付參賽師生交通、住宿及鐘點費用，讓選手與指導老師透過競賽共同成長。