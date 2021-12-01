花蓮國一女生近9成接種HPV疫苗 降低子宮頸癌發生

子宮頸癌是女性10大癌症之一，花蓮縣政府推動國中一年級生接種公費HPV疫苗（人類乳突病毒），目前已有1114人打疫苗，涵蓋率近9成，提供約10年保護力。花蓮縣衛生局提醒，尚未接種且有施打意願者，可於明年3月在校園接種。

衛生局長朱家祥表示，子宮頸癌是2020年花蓮女性癌症死因第9位，醫學研究證實感染人類乳突病毒，是導致子宮頸癌的主因。中央提供的公費二價HPV疫苗，已通過衛福部食藥署核可，可預防7成子宮頸癌發生，並提供約10年保護力。

針對國中女生HPV疫苗接種，109學年度預計施打1265人，已接種完整劑次有1114人，接種涵蓋率已達88％，而同意接種者達成率達99.8％。衛生局提醒，尚未接種公費HPV疫苗的國中女學生，只要具有台灣國籍且有國中學籍者，皆可於明年初的HPV疫苗接種意願調查時，提出同意施打意願，即可於明年3月的校園場次接種。

衛生局指出，公費HPV疫苗可預防7成子宮頸癌發生，2018年底規畫公費HPV疫苗接種政策，並於隔年前進校園，為國中女生施打HPV疫苗。採自願參加方式接種，鼓勵家長及學生們重視健康，接受公費HPV疫苗接種，盼透過接種、安全性行為及定期子宮頸抹片檢查，降低子宮頸癌的發生率及死亡率。