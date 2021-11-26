竹縣北埔國中發展「荒野壯遊」4大課程 獲教學卓越獎

新竹縣北埔國中地處偏鄉，學生數僅120多人，屬於偏鄉小校，但校方近年推出一套的特色「荒野壯遊石爺LOVE」教學方案，不僅融入當地南埔社區「石爺公」文化及利用天然環境，帶領學生認識踏查先民開墾足跡，走入鵝公髻山體驗伐木創作、做柿餅等，也鼓勵學生接觸藝文、騎車環台，近日榮獲教育部教學卓越獎的銀質獎肯定。

北埔國中校長廖雪華說，學校教學行政團隊發展「荒野壯遊石爺LOVE」教學方案，其中「荒、野、壯、遊」分別代表4套課程。在「荒」課程中，融入石爺文史典故，帶領學生踏查大隘先民開墾足跡，參與地方北埔鄉油笐火、南埔村石爺祭，讓學生對鄉土文化有感，進而編劇演戲、自創大富翁桌遊，手作文創商品，涵養學習力。

「野」課程中與在地木工協會合作，帶領學生在鵝公髻山體驗剝皮疏伐、鏈鋸伐木，認識原始生態林，手做木製隔熱墊、椅凳，並利用舊桌板做非洲鼓、卡林巴琴，舊桌腳做手機架，建立觀察力。

在「壯」課程中，鼓勵偏鄉孩子們以多元方式接觸音樂，包括管樂、口琴、舞獅、戲劇等藝術形態，激發學生美感與自信，「遊」課程主要培養學生堅毅果敢精神，近年開始發展騎單車，去年由社團教練帶著學生環台，鼓舞學生跨出偏鄉，展現實踐力。