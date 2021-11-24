全台灣跑最快的國中生！魏浩倫捐贊助回饋小學母校栽培

曾有「全台灣跑得最快的國中生」之稱而成名，目前就讀新化高工的田徑國手魏浩倫，在教練胡文瑜陪同下，將亞瑟士10雙慢跑鞋、20件衣服、15件運動護具回饋給母校新化國小，校長林佳慧校長期許魏浩倫成績更上層樓，成為台灣之光，更勉勵所有在校生，要有一顆感恩的心，飲水思源的觀念。

魏浩倫從新化國小、新化國中到新化高工目前是高三，經歷青少年及青年國家隊。有「全台灣跑得最快的國中生」開始成名，國中雙破全中運100、200公尺大會紀錄。110年全中運高男100、200公尺金牌、110年全運會400公尺接力金牌。

教練胡文瑜表示，在當選手時候就感受到資源很不足，在成為教練之後也積極的為選手爭取外界的贊助，魏浩倫目前是「亞瑟士」贊助選手，品牌產品回饋母校，希望他有感恩的心，也能夠讓外界看到運動選手正向的一面。

魏浩倫表示，從新化國小三年級開始練田徑到今年剛好滿10年，在國中的時候開始成名，也在教練的爭取之下有的廠商的贊助，更能專注在訓練上，國小階段由張博勝主任啟蒙訓練，抱著感恩及回饋之心，期待學弟妹再創佳績，為校爭光。