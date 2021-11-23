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朝陽科大攜手波錠基金會 邀師生為雲林家扶小朋友圓夢

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
雲林家扶中心主委陳燦勳（左）致贈感謝狀給朝陽科技大學，由校長鄭道明代表接受。圖／朝陽科技大學提供
雲林家扶中心主委陳燦勳（左）致贈感謝狀給朝陽科技大學，由校長鄭道明代表接受。圖／朝陽科技大學提供

耶誕節將至，朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子們許下禮物心願後，由全校師生及社區民眾一起來響應認購，希望募集300份聖誕禮物，送到每一個孩子家中，用愛點亮孩子的世界。

朝陽科技大學與波錠基金會上午舉行溫馨的點燈儀式，4米高的耶誕樹上，掛著滿滿的心願卡，這些都是雲林家扶中心孩子們的耶誕願望。

6歲的吳小妹妹的父親去年遭逢車禍，癱瘓在床，她在卡片上說希獲有一台電暖器送給爸爸，讓爸爸冬天不會著涼；12歲的劉小妹父親因車禍成為植物人，長年住在安養院；不曾出國過的她，想要一個地球儀當耶誕禮物，看看世界有多大。

而9歲的許小妹妹心願是一個小烤箱，因為家中有6個兄弟姊妹，她的母親為了照顧孩子無法出外工作，貼心的她想要有個烤箱幫媽媽省下早餐開銷。患有先天性肢體障礙的12歲蔡小弟弟，則是想要一雙運動鞋作為聖誕禮物，因為他無法用手寫字，未來希望用雙腳翻轉他的人生。

校長鄭道明說，學校希望承擔起改變社會的角色，希望藉此活動能號召師生擔任募集禮物的愛心天使，幫助家扶兒童實現耶誕心願，讓愛的行動永不停歇，這也是落實大學社會責任的最佳展現。

基金會董事長楊環如說，波錠基金會長期關懷弱勢族群，這些心願或許一般孩子看來微不足道，但在家扶兒心中卻是難以實現的夢想，因此希望能透過朝陽圓夢樹活動，募集更多的愛心天使幫他們圓夢，成為家扶孩子心中的聖誕老公公。

雲林家扶中心主委陳燦勲與主任廖志文都說，感謝朝陽科大及波錠基金會響應這項圓夢行動，讓300個孩子在聖誕節前夕，得到自己最想要的禮物，未來該中心會持續協助縣內20個鄉鎮經濟貧困的家庭及兒童，將提供971戶家庭、1744位兒童及青少年在各方面所需的協助，也期待朝陽圓夢樹活動能讓每個弱勢家庭重拾溫暖、每個家扶兒找到幸福。

朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子們許下禮物心願後，由全校師生及社區民眾一起來響應認購。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子們許下禮物心願後，由全校師生及社區民眾一起來響應認購。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子們許下禮物心願後，由全校師生及社區民眾一起來響應認購。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學與波錠社會福利公益慈善事業基金會為了幫助弱勢孩童，今合辦「朝陽圓夢樹」活動，讓雲林家扶中心的孩子們許下禮物心願後，由全校師生及社區民眾一起來響應認購。圖／朝陽科技大學提供

家扶中心 雲林 愛心

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