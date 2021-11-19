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看見最美的台灣 杉林區集來國小22名師生登頂合歡山主峰
高雄市杉林區集來國小14名學生與8名老師昨天頂著5度低溫，登頂合歡山主峰與石門山兩座百岳，看見最美的台灣，校長邱怡和表示，學生歷經2個月的慢跑訓練，一度因太累想放棄，在老師鼓勵下終於登頂，當學生們看著腳下的土地，幾乎都忘了疲憊，興奮以英文唱跳慶祝。
邱怡和表示，集來國小每年舉辦浮潛活動，今年校方希望能實現學生一個圓夢目標，在3年級與6年級學生討論投票下，有近半數學生想要看見最美的台灣，最後大家決定至合歡山主峰登頂，從上往下看台灣。
本次共14名學生參與，為了完成挑戰，學生們除學習山野教育相關知能課程，也歷經2個月每周2天放學後慢跑繞村莊一圈約3公里的體能訓練，最後通過學科與術科體能考試才具備參加資格，一度因太累有學生萌生放棄念頭，但在老師陪同及鼓勵下繼續練習。
邱怡和說，感謝正修科大校友會、木棉扶輪社共同贊助讓學生圓夢，也感謝台灣藝人周子瑜母親贊助保暖的羽絨背心，由校方老師準備手套、帽子，並備足隨身氧氣瓶、暖暖包等登山必需品，17日全校共22名師生先到清境住一晚適應高度，準備隔天登頂。
邱怡和表示，爬山當天有學生因第一次離開家裡，前一晚沒睡好，其中2、3名學生停下來吸幾口隨身氧氣瓶又繼續前進，一路在老師協助及學生相互扶持下，在3小時內全員成功連登上海拔3417公尺合歡山主峰，及海拔3237公尺的石門山2座百岳。
有學生表示，原本覺得應該是很難的事情，沒想到真的能成功，在氣溫只有5度的低溫下也不覺得寒冷，興奮的在主峰上手舞足蹈以英文唱跳慶祝，能登頂也增加了自己面對困難時的自信心，相信只要堅持與努力，一定可以完成目標。
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