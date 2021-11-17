王柏融出身屏東復興國小少棒隊 成軍近40年推出限量桌曆

屏東縣屏東市復興國小少棒隊從1983年創立至今，成軍近40年，旅日職棒選手王柏融出身復興國小少棒隊；少棒隊今年表現亮眼，學校歷時3個月整理棒球隊比賽、練習照片，製作2022紀念桌曆，也為少棒隊即將成軍40年留下紀錄，限量桌曆預購發行，小選手們看見自己的照片化身每月封面，「超開心！」。

復興國小少棒隊總教練陳啟民說，少棒隊今年參賽獲不錯成績，金龍盃、巨人盃拿下季軍，近期剛結束屏東縣運拿下冠軍，學校出版2022年少棒隊桌曆，對選手們來說很有紀念價值。

陳啟民說，學校少棒隊長期以來克服場地限制，在縣立棒球場後方一塊狹長場地，場地不標準，僅有內野，球隊每天下午3點到6點練習。近期也在縣府協助下，可望在明年能有一座練習棒球場。

翻開2022復興國小少棒隊桌曆，選手小將征戰各賽事紀錄，其中主力投手六年級的高品瀚，就收錄兩張，他害羞說，很開心，很享受在比賽時感覺，未來希望能成為職業投手。少棒隊隊長六年級黃博新很喜歡打棒球，他說，打棒球過程中學會團隊合作重要性，跟隊員們每天練習一起打球很開心。

桌曆除了收錄照片外，也寫下激勵話語，「需要力量的時候，指向天空；蓄勢待發微笑出擊」，學童們今天看到桌曆，大家仔細翻著桌曆，看著照片，跟同學們討論，也回憶賽事點滴。

校長李嘉齡說，一年12個月更迭，桌曆紀錄孩子們比賽點滴，象徵孩子們參加棒球隊，完成對棒球的夢想，是一趟「英雄的旅程」。學校少棒隊將邁入40年，學校籌畫復興少棒40年專書，桌曆預購經費也用在少棒隊。