桃園新屋高中校慶 市長加碼硬體提福利 學生歡聲雷動

桃園市長鄭文燦今天上午參加新屋高中國中部60周年、高中部5周年校慶運動會，表示新屋高中是原住民族實驗高中羅浮高中外，他擔任市長後新設的兩個高中之一，當時先建置高中再蓋校舍，目前教學大樓、多功能活動中心、體育館已完工飽富特色，感謝教職員工共同打造優質教育園地。

鄭文燦說，師生與社區民眾期盼的新屋高中多功能活動中心「行健館」今年12月25日會正式營運，屆時學習環境將更完整，社區民眾也多了運動好去處，另外也將「新設福利社」，話一出口獲得全場學生熱烈歡呼。

鄭文燦勉勵高三、國三的學生面對大考努力準備、全力衝刺，最終必定將嚐到甜美的果實，考上心目中理想的學校、科系。

鄭文燦指出，新屋都市計畫正在重新調整，未來新屋高中會增加1.2公頃校地，擁有更大活動空間；目前學校也恢復正常教學，包括音樂課、體育課都可以不戴口罩，教師上課若能維持社交距離，也能不戴口罩，已逐漸恢復日常。此外，桃園數位學校、智慧教室已普及化，明年除了國中部，高中部也將設置電子白板，進行智慧教學，未來市府將持續挹注資源，強化新屋高中教學環境。

教育局長林明裕表示，新屋高中是新屋區培育人才的搖籃，也是市府落實「一區一公立高中」政策，縮小城鄉差距的重要里程碑。自2017年起市府逐年編列新屋高中共6億600萬元建校經費，於新屋國中增設高中部，並改制為新屋高中，同時興建綜合教學大樓、多功能活動中心、室內游泳池、操場等設施，目前均已大致完工。