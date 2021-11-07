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全國僑舞盃創意舞蹈大賽 樹德家商贏得高中職組前三名

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市樹德家商海外專班僑生參加海華文教基金會辦理全國僑舞盃創意舞蹈大賽，抱走大會高中職組前三名獎盃。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商海外專班僑生參加海華文教基金會辦理全國僑舞盃創意舞蹈大賽，抱走大會高中職組前三名獎盃。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商海外專班僑生，6日到台北參加海華文教基金會辦理全國僑舞盃創意舞蹈大賽，與來自全台舞藝超群的僑生以舞會友。樹德家商4隊進入決賽，抱走大會高中職組前三名獎盃，是賽事最大贏家。

樹德家商越南籍僑生李冠勝勇奪高中職組第一名及1萬6千元獎金，他平時熱愛舞蹈，喜歡美容美髮專業技術學習，一上台就完全享受舞台表演，豐富的表情、流暢多變的舞步，以舞台魅力征服全場，舞畢現場觀眾報以熱情掌聲。

抱走第二名的是來自印尼就讀餐飲管理科的王春琴，螢光綠的身影，搭配東方氛圍手部曼妙旋舞與西方活力放肆動感熱舞，吸引評審目光。贏得的1萬元獎金，她想存下來日後升讀大學所用以及寄給家人。

就讀美容科的越南籍僑生何冠輝，以劇情動作開場，贏得第三名和獎金6千元。這是他第二次參加僑舞盃比賽，連二年都獲獎。印尼籍僑生翁慧玲則獲頒入圍獎。

樹德家商表示，學校這群遠從海外來台求學的僑生，不管在專業技能學習、職場實習、生活上都用心輔導，所以美容科僑生多人考取美髮丙級、乙級證照；餐管科僑生也在老師用心規畫下，全班考取多國認證的專咖啡師證照，還有咖啡立體雕花、飲料調製丙級也多人通過，目前正全力衝刺烘焙丙級證照考試。

印尼 越南 咖啡

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