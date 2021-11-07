全國僑舞盃創意舞蹈大賽 樹德家商贏得高中職組前三名

高雄市樹德家商海外專班僑生，6日到台北參加海華文教基金會辦理全國僑舞盃創意舞蹈大賽，與來自全台舞藝超群的僑生以舞會友。樹德家商4隊進入決賽，抱走大會高中職組前三名獎盃，是賽事最大贏家。

樹德家商越南籍僑生李冠勝勇奪高中職組第一名及1萬6千元獎金，他平時熱愛舞蹈，喜歡美容美髮專業技術學習，一上台就完全享受舞台表演，豐富的表情、流暢多變的舞步，以舞台魅力征服全場，舞畢現場觀眾報以熱情掌聲。

抱走第二名的是來自印尼就讀餐飲管理科的王春琴，螢光綠的身影，搭配東方氛圍手部曼妙旋舞與西方活力放肆動感熱舞，吸引評審目光。贏得的1萬元獎金，她想存下來日後升讀大學所用以及寄給家人。

就讀美容科的越南籍僑生何冠輝，以劇情動作開場，贏得第三名和獎金6千元。這是他第二次參加僑舞盃比賽，連二年都獲獎。印尼籍僑生翁慧玲則獲頒入圍獎。

樹德家商表示，學校這群遠從海外來台求學的僑生，不管在專業技能學習、職場實習、生活上都用心輔導，所以美容科僑生多人考取美髮丙級、乙級證照；餐管科僑生也在老師用心規畫下，全班考取多國認證的專咖啡師證照，還有咖啡立體雕花、飲料調製丙級也多人通過，目前正全力衝刺烘焙丙級證照考試。