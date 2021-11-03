全國中學田徑賽、中正盃大學籃賽登場 苗栗迎上萬人潮

全國中等學校田徑錦標賽今天登場，從3日至8日在苗栗縣立體育場一連展開6天賽程，因為防疫考量分散賽程，也使得這次比賽成為歷來賽程最久的一場中學田徑錦標賽。目前國內疫情趨緩，各項體育活動陸續開放，苗栗縣除了迎來全國中學田徑錦標賽，今天全國中正盃大學及中學校際籃球賽也在苗栗巨蛋體育館、苗栗高商開打，將展開長達12天的賽程，共有多達246隊6000人參賽，縣府估計2場賽事將為苗栗帶來上萬人潮及商機。

今年全國中學田徑賽確定參賽的學校共297校，選手共2848名，包括隊職員約有4050人參加，將在6天賽程中角逐各項競賽獎牌，縣府以防疫優先考量，在入口處設置熱像儀、準備酒精消毒，希望這次田徑錦標賽順利進行。

全國中等學校田徑錦標賽的成績表現是明年全中運選拔參賽選手的重要標準，許多選手一早就在賽場外暖身，個個摩拳擦掌，期待一展身手，苗栗縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳、中華民國田徑協會副理事長翟學電等人為錦標賽開幕，鼓勵選手挑戰個人紀錄，勇奪佳績。

徐耀昌表示，疫情指揮中心宣布11月2日至15日在室內外進行運動時可免戴口罩，對選手是一大福音，縣府團隊向中央爭取1億元經費，全面翻修完成縣立體育場跑道、座椅與設施，打造符合國家級田徑場地，希望選手在比賽過程中享受嶄新的跑道與設施，充分發揮個人實力，創造個人新紀錄。