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新北光仁中學新創藝術工場 開放新北學生報名

聯合報 / 教育事業部
光仁中學獲新北市府創新教育加速器支持，推動藝文領域教師增能。圖╱光仁中學提供
光仁中學獲新北市府創新教育加速器支持，推動藝文領域教師增能。圖╱光仁中學提供

新北市光仁中學是台灣中學附設音樂班濫觴，不少校友在藝術領域擔任要職。校方近年觀察到，如韓國音樂教育已納入流行音樂，以古典音樂為重的傳統課程面臨市場挑戰，決定在原有課程基礎上，加重科技、數位與流行音樂比重，要讓音樂班學生及早跟上趨勢累積實力。

在新北創新教育加速器支持下，光仁中學發起「光仁藝術工場 on Line」三年期計畫，發揮數十年的音樂班經驗，望能打造資源跨校共享的新北市藝術教育中心。

光仁藝術工場110年啟動，整合MTI音樂科技學院基金會、C MUSICAL與輔大音樂系資源，辦理一系列的教師增能與跨校選修課。十月中旬甫落幕的藝文教師增能研習，邀請業界講師張芯慈、陳品伶主講音樂劇教學與排練引導指南。光仁中學音樂班導師蔡緗瑋指出，儘管美術跟音樂同被分在藝文領域，但各有專業，教師必須不斷增能，精進教學。

12月中下旬，光仁多功能藝術空間預計落成，光仁藝術工場 on Line將針對音樂設計與燈光設計舉辦進階的音樂劇工作坊，歡迎藝文領域教師踴躍報名。周末開設的數位音樂課，則邀請MTI音樂科技學院基金會師資開講，搭配專業軟體，引領學生認識音樂製作、編曲、混音等音樂產業。本課程開放其他新北市學生選修，詳情可洽光仁中學實研組 2961-5161轉120。

光仁中學獲新北市府創新教育加速器支持，推動藝文領域教師增能。圖╱光仁中學提供
光仁中學獲新北市府創新教育加速器支持，推動藝文領域教師增能。圖╱光仁中學提供

音樂劇 新北

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