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池上藝術節今開演 雲門十三聲美到「全身起雞皮疙瘩」

聯合報 / 記者陳宛茜／台東即時報導
2021池上秋收稻穗藝術節」30、31兩日於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。圖／台灣好基金會提供
2021池上秋收稻穗藝術節」30、31兩日於台東池上鄉開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出獨家版本的「十三聲」。圖／台灣好基金會提供

金色稻浪翻湧，舞者翩翩起舞。「2021池上秋收稻穗藝術節」今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，除了邀請雲門舞集重返大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出天光雲影版本的「十三聲」。

今年秋收藝術節由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會和農委會水土保持局共同主辦。台灣好基金會董事長柯文昌表示，每年此一時刻，是他個人最期待的時節。昨天一下車來到池上，大家說「你又回到故鄉了」。

他表示，這段時間台灣小鄉小鎮到處跑，深深體會地方創生的重要性。今年秋收表演相當有開創性，他看了相當感動，「感謝這一片天地和國際舞台」。他期待希望秋收繼續辦下去，成為世界知名的藝術季，不只台灣的鄉鎮來取法，希望其他世界國家也來學習。

池上藝術文化協會理事長梁正賢指出，池上鄉十分之一的人擔任秋收藝術節的志工，許多池上人明明生意繁忙，還關上門來擔任志工；還有池上人特地從外地返鄉。

這是「十三聲」首次走出劇場，以天光雲影為舞台為背景。「雲、山、大海和悠悠掠過的燕子，每天都在變化，每一場都是獨一無二的表演。」雲門藝術總監鄭宗龍表示，任何一個舞者可以在這樣的舞台演出，得到許多難忘的回饋，是可以「別在胸口的徽章」。

鄭宗龍說，而他遇到的挑戰，是如何好好地呈現池上，以及如何和9m88的歌聲融合。而他參加之後，才知道這樣一個藝術節，是靠這麼多鄉親綿密地聯繫在一起。

製作人陳鎮川表示，昨天看鄉親場演出，美到「全身起雞皮疙瘩」，形容雲門舞蹈是一件藝術品。9m88表示，希望池上藝術節可以持續，讓外地人知道，池上本身就是最美的舞台，相信藝術跟表演可以帶動地方的成長。

台東副縣長王志輝表示，台東政府近年推動「慢經濟」，許多人懷疑商業效益。但池上秋收藝術節幾年辦下來，如今每次舉辦，連停車位都找不到，「關鍵是鍥而不捨、持續舉辦」，希望未來可跟薩爾斯堡音樂季一樣全球知名。

●今年池上秋收的觀眾席次因防疫限制減少，為讓池上的美麗和雲門的舞蹈和更多人分享，在文化部「藝FUN線上舞台計畫」支持下，雲門特別規畫於線上平台播放演出，「雲門十三聲在池上— 20211秋收稻穗藝術節」於KKTIX平台販售線上演出票券，相關活動資訊可上臉書粉絲專頁查詢。

「2021池上秋收稻穗藝術節」今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，製作團隊共聚一堂。記者陳宛茜／攝影
「2021池上秋收稻穗藝術節」今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，製作團隊共聚一堂。記者陳宛茜／攝影

藝術節 台東 鄭宗龍

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