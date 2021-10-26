探索地方產業文化 大甲高中校長和老師帶學生地方走讀

台中市大甲高中美工科師生今天辦理紫金小鎮-戶外教育深度探索地方產業與文化活動，大甲高中蕭校長建華帶領，秘書陳孟男老師、教務主任林怡君老師擔任分組活動領隊，帶領美工科復科後第一屆學生，用慢行、走讀等有深度的踏查方式，為一份融入教育活動與深度文化探索的產學合作企劃書進行踩點，落實新課綱體驗學習的精神。

大甲高中與轉型城鎮協會2021年10月共同執行「微笑光之旅」的產學合作地方走讀計畫，以大甲在地自行車工業生產的單車及電輔車為交通工具，以「綠色忘憂」及「紫金小鎮」兩條路線，探索地方產業與文化。

綠色忘憂沿途飽覽大甲、外埔、后里小鎮等田園風光與文化風土，並以外埔忘憂谷水稻農作場景做為美感體驗舞台；紫金小鎮主要探索大甲城的歷史與經濟物產，尋訪老街建築、青創店家、漆藝工坊、品嚐地方特色食物等，深度探索地方產業與文化，融入訪談、紀錄、攝影、美編、體驗及人際互動等教學活動落實戶外教育，實踐課堂外的教學模式。

美工學程主任林秋萍和轉型城鎮協會陳禎萍理事長合作企劃，與大甲地方自行車產業、在地優質店家及返鄉創青共商研討發展微笑光之旅計畫，10月17日綠色忘憂路線由大甲高中美工科教師團隊四位專業教師跨科整合並擔任領隊。