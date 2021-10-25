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12名奧匹國手連摘9面世界金牌 花蓮高中怎麼做到的？

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
花蓮高中設有獨立研究課程，已成奧林匹亞國手搖籃。圖／教育部國教署提供
花蓮高中設有獨立研究課程，已成奧林匹亞國手搖籃。圖／教育部國教署提供

國際奧林匹亞奪牌選手常見於建國中學、師大附中等台北市明星高中科學班，後山的花蓮高中近幾年也強占9面金牌，備受矚目。花中校長楊鵬耀今天分享，校內每年固定辦理新生科學傳承營，入學後也有為期2個月的「書報討論研究方法論」課程，之後按興趣分6組，每周有1整個下午的專門指導時間。

教育部國教署指出，花蓮高中近年來在「國際奧林匹亞競賽」陸續培育出12名國手，並榮獲9面世界金牌，尤其近2年連續獲物理科與地球科學科國手與世界金牌。

楊鵬耀指出，學校以過往曾參賽學長、指導老師的成功案例為基礎，營造出校園中參加各項自然科學競賽的「學習氛圍」，並由專業師資提供學科專業知能，行政團隊辦理科學傳承營、實施專題研究課程及深度培訓課程等，讓學生相信自我能力，勇敢去嘗試每個挑戰。

他提到，花中每年暑假專為新生舉辦的科學傳承營，至今已進入第22屆，高二學生主辦，並邀請畢業校友協助指導。22年來，該營隊已成為新生認識花蓮高中數理班的重要敲門磚，而升高二學生也藉由籌備的歷程，統整一年來在花中數理班的學習，跨域展演。

花中也重視專題研究，楊鵬耀說，新生入校後先有為期2個月的書報討論研究方法論，之後依學生興趣分為數學、資訊、物理、化學、生物及地球科學6大組。每周一天完整的下午時間，由各分組專長老師分開指導。指導老師與分組學生經常參與科學競賽科展研究，彼此關係緊密，除幫助學生留意學習情況，在家庭、交友等方面也提供許多支持，成為學生的重要支柱。

在專題分組之後，楊鵬耀分享，指導老師也會在每周一天晚上加開專業讀書會，邀集專業學長與該組和其他有興趣學生參加，加深研讀專業書籍開發專業潛能，使學生在短短1、2年內專業能力飛躍提升，高二時已有能力在相關領域爭鋒浪頭，毫不遜於西部名校，也更加提升自信。

花中數理資優班學生李逸寬今年在第51屆國際物理奧林匹亞競賽拿下金牌，他說參加比賽是一個非常棒的經驗，透過深入研究及學習，激發自我潛力及視野，未來希望繼續走基礎物理研究，成為一名物理學者。

金牌 奧林匹亞

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