「孩子畢業我留校察看」 嘉市學校志工媽媽奪時數第1

嘉義市蘭潭國小志工陳淑慧、精忠國小志工許良汝，都因孩子讀書而進入學校當志工，孩子畢業後繼續留校服務至今，服務時數分別3848小時、3538小時，勇奪全市1萬2000多名志工的前2名，今天獲頒金質獎，兩人不約而同笑稱，「一直被留校察看、沒辦法畢業」，也讓生命能沒有空巢期。

陳淑慧從女兒讀蘭潭國小1年級就加入當回收隊的志工，已約20年，協助整理資源回收區，她坦言不少志工較排斥做資收，但將散落一地的垃圾整理好，很有成就感，且學生沒分類好會退回，她也會親切喊「兒子」，目前都很配合。

許良汝目前在林森國小、精忠國小、蘭潭國中當志工，主要協助圖書室的租借書管理等，也協助閱讀課程，她回憶，最有成就感是前年暑假期間幫精忠國小的所有書籍重編書目，跟國家圖書館編碼統一，讓租借書更加方便，圖書館人氣跟著提升，現每節下課，人潮就像菜市場。

許良汝笑說，孩子畢業後她卻一直留校察看，但接觸學生，也讓她感覺年輕有活力，永遠18歲，生活沒有空巢期。

另也獲金質獎的志工伍美華表示，1992年開始就號召一起為教養院、貧困家庭、獨居老人及殘障團體等弱勢團體提供義務剪髮服務，2007年首度於市府中庭辦百人義剪，從弱勢者眼神看到感激，更能感受「施比受更有福」；擔任志工22年的金質獎志工劉麗玫，當過興嘉國小故事媽媽、民生國中交通導護、盲人協會志工，她因老公及小孩是視障更能體會不便，也學習「視障定向」、也學如何引導視障者，並獲得衛福部導盲志工證書，一路以來引領視障者一起跳舞、射箭及划船，盼自己「做就對了！」。

市府今舉辦「度績優志願服務人員表揚大會」，服務時數超過2000小時獲金質獎有43人，1500小時獲銀質獎有59人，1000小時獲銅質獎84人，黃敏惠說，志工能量不斷擴展，為社會無私付出、貢獻才能，並且盡心盡力補足社會上不足的地方，才讓城市充滿溫暖、溫度。