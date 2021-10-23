南投信義鄉久美國小重建 成全台第二所雙族語實驗學校

南投縣信義鄉久美國小新建校舍及操場完工，今天由縣長林明溱、原民會副主委谷縱·喀勒芳安、校長田春梅一起主持啟用儀式，在長老及獵人歌聲中，用獵刀砍斷藤蔓正式啟用，美麗校園還獲選今年建築園冶獎，林明溱勉勵學生認真學習，未來成部落中堅棟樑，讓部落更繁榮幸福。

久美美國小校舍操場完工啟用，也是南投縣原住民實驗教育學校，校長田春梅身著鄒族傳統服飾，與親師生共同演出以久美為背景的歌舞劇，配合布農族嬰兒祭命名儀式賦予校舍嶄新的靈魂與生命力。

林明溱說，久美國小建校50餘年，原有校舍採「老背少」方式擴建，造成夾層積水，又在九二一地震受損嚴重，遇雨嚴重滲漏。經縣府和議會全力爭取，獲國教署補助經費9076萬元，縣府自籌883萬元，重建老舊校舍，他看見操場老舊不堪，再指示教育處爭取經費新建操場，獲體育署補助620萬元新建操場暨綜合球場，校園煥然一新。

谷縱·喀勒芳安是久美國小校友，他說，自己是布農族人，與鄒族族人一起在久美國小學習成長，新建校舍完成，部落子弟有更優質學習環境，久美國小4年前申辦「Cou與Bunun民族教育實驗課程」，今天同時揭牌，成為國內第2個雙族語實驗學校。