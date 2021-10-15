偏鄉山城迷你太平國小校長黃彥鈞 獲校長領導卓越獎
嘉義縣偏鄉山區梅山鄉太平國小只有20多名學生，校長黃彥鈞帶領教學團隊，透過「生態人文實驗小學」轉型，讓學校及社區共榮，展現新機，榮獲教育部109年度教學卓越金質獎，最近黃彥鈞又榮獲教育部2年舉辦一次的「校長領導卓越獎」。
「因為愛與堅持，所以Impossible, 都會轉變成I'mpossible！」黃彥鈞說，「我深信，愛與堅持帶領下的行政與教學團隊，透過親師生共同努力，能創造無限希望及可能。用愛與堅持，點燃每個孩子亮點。縱使無法成為一顆閃亮的星，也會是一隻螢火蟲，擁有專屬亮點。」
為表彰校長對教育貢獻，教育部每2年辦一次「校長領導卓越獎」遴選，今年全國共64位校長進入複選，經簡報、答詢等過程，決選出20位校務領導表現卓越校長，黃彥鈞脫穎而出。
太平是位在海拔千公尺百年小校，104年起轉型成生態人文實驗小學，在黃彥鈞帶領下，透過「生態博物館」概念發展課程，以「生態探索」、「人文為本」、「未來展能」為理念，建構幸福（BLISS）五軸課程。
黃彥鈞說，太平轉型第7年，只有20幾名學生，教學團隊爭取各項專案資源，努力讓學生跨越山城，教學場域從社區擴展到全國，透過實體與線上課程與外籍學生交流連結世界，透過課程翻轉學習遷移，激發孩子學習動能，讓每個學生都有成功學習經驗。
教學團隊不斷提升專業能力，結合家長與返鄉青農努力，透過學校翻轉，結合社區資源，觀光提升、產業創新，吸引全國共學伙伴到訪，帶動社區整體發展，與社區共榮共好，一起看見太平之美。
縣府教育處代理處長李美華說，黃彥鈞104年到百年太平國小初任校長，積極帶領轉型成生態人文實驗小學，建立優質品牌，讓學校與社區共同成長、蛻變，領導太平團隊，讓大家看見偏鄉小校的美。
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